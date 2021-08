Boateng und das «Wedding Gen»: Hertha ist ein Glücksgefühl

Kevin-Prince Boateng hat kurz vor dem Saisonstart mit Hertha BSC nochmals seine Freude und Zufriedenheit über die Rückkehr in seine Berliner Heimat betont.

«Ich habe vor sechs Jahren angefangen davon zu träumen, meine Karriere in Berlin zu Ende zu bringen, dieser Traum geht gerade in Erfüllung, ich lebe in meinem Traum. Mehr Glücksgefühle hatte ich nur, als meine Kinder geboren sind», sagte der Mittelfeldspieler der Zeitung «Der Tagesspiegel» (06. August 2021).