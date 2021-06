Kein Zerwürfnis zwischen Hertha und Investor

Millionen-Investor Lars Windhorst und Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt haben Berichte über gravierende Dissonanzen zwischen dem Geldgeber und dem Berliner Fußball-Bundesligisten energisch dementiert. «Die Basis unserer Zusammenarbeit ist die Tatsache, dass wir miteinander, nicht übereinander reden. Öffentliche Spekulationen über Zerwürfnisse der beiden Partner Hertha BSC und Tennor im Blick auf Vertragsabläufe entbehren jeder Grundlage», erklärten Windhorst und Schmidt in einem gemeinsamen Statement am Donnerstag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Schmidt und Windhorst räumten auch ein, dass es nicht immer reibungslos zwischen den Vertragspartner lief. «Irritationen, zu denen es in Phasen gekommen ist, wurden intern konstruktiv geklärt. Vor allem aber gefährden sie nicht das gesamte Projekt, an dessen Erfolg wir nach wie vor glauben», hieß es in der Stellungnahme. Die Hertha hatte trotz der Investitionen in den vergangenen Spielzeiten gegen den Abstieg statt um einen Europapokalplatz gespielt.