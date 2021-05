Hertha setzt Dauerkartenverkauf aus: Hygienekonzept steht

Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird zu Beginn der neuen Saison keinen Dauerkartenverkauf anbieten. «Wir werden keinen Dauerkartenverkauf starten, weil wir nicht gewährleisten können, ob wir den Sitzplatz anbieten können. Wir werden alles daran setzen, sobald wie möglich, die Tore zu öffnen», sagte Herthas Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller auf der digitalen Mitgliederversammlung am Sontag in der Messe Berlin.

Sollten angesichts der sinkenden Infektionszahlen in der neuen Saison wieder Zuschauer zugelassen werden, hätten Mitglieder mit Dauerkarten ein Zugriffsvorrecht auf Tageskarten. Schiller schließt aber nicht aus, dass im Laufe der neuen Spielzeit der Verkauf der Tickets noch gestartet werden könnte. «Wenn wir Planungssicherheit haben, wollen wir so früh wie möglich Dauerkarten anbieten, sobald eine ausreichende Sicherheit besteht.»

© dpa

