Drei Punkte als Hertha-Mutmacher gegen Abstieg

Es kann und soll der endgültige Mutmacher im Kampf gegen den Abstieg für Hertha BSC werden. Mit einem Sieg an diesem Donnerstag (18.30 Uhr/DAZN) im Nachholspiel gegen den SC Freiburg könnten die Berliner vom 17. womöglich bis auf den 14. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga klettern. Der Vier-Punkte-Plan von Trainer Pal Dardai wäre in dem Fall nach nur zwei der insgesamt drei Nachholspiele wegen der zweiwöchigen Corona-Quarantäne aufgegangen.

Wen er im Olympiastadion in der Startelf auf den Platz schickt, wird sich laut Dardai erst beim Frühstück am Nachholspiel-Tag entscheiden. Dass er sich dann keine Gedanken über eine Aufsichtsrats-Personalie machen muss, kommt dem 45 Jahre alten Ungarn dabei sehr gelegen.

DIE BEDEUTUNG DES SPIELS: Es ist eine Partie des 30. Spieltages. Sie fiel aus, weil Mannschaft und Trainer von Hertha BSC wegen einiger positiver Corona-Befunde in Isolation waren. Am Montag hatten die Herthaner gegen den FSV Mainz 05 dann das erste der ausgefallenen Spiele mit 1:1 beendet. Am kommenden Sonntag empfangen die Berliner zum regulären 32. Spieltag Arminia Bielefeld. Mittendrin nun das Match gegen den Sport-Club. «Freundschaften zählen dann nicht, ich bin mehr als heiß gegen meinen Ex-Club», sagte Torwart Alexander Schwolow. Er bestritt 125 Meisterschaftsspiele für den SC, ehe er im Sommer vergangenen Jahres nach Berlin wechselte: «Wir müssen unsere Situation voll annehmen, für uns geht es nur darum, drei Punkte zu holen.»