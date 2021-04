Hertha-Quarantäne: Vom Möbelrücken bis Bergsprints

Notfalls muss auch mal Tapezierband her. «Ich komme selbst auf abgefahrene Ideen», berichtet Henrik Kuchno. Der 47-Jährige ist derzeit vermutlich der wichtigste Mann beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Denn Kuchno muss dafür sorgen, dass die Mannschaft auch nach einer 14-tägigen Quarantäne nach mehreren positiven Corona-Befunden bereit ist für ein pickepackevolles Restprogramm mit sechs Spielen womöglich in 18 Tagen. «Es ist eine Gratwanderung von der Beanspruchung», sagt Kuchno: «Grundsätzlich sind wir auf einem guten Weg.»

Die generelle Fitness sollte nicht das Problem sein, die Spieler wurden längst mit sogenannten Spinningrädern und mit Laufbändern ausgerüstet. Zwei Apps, die die Spieler auf ihren Smartphones oder Tablets haben, machen sie zum gläsernen Profi in ihren persönlichen Pain-Caves. Die Leistungsdaten bekommt Kuchno, ebenso Einschätzungen zum Wohlbefinden. «Wenn wir über das Herz-Kreislauf-System sprechen, glaube ich nicht, dass wir dort großartige Verluste hinnehmen müssen. Dafür gibt es genug Trainingsmethoden. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen», sagt er.

Vertrauen müssen Kuchno und der an Corona erkrankte Chefcoach Pal Dardai in der Isolation beim Schlaf und bei der Ernährung der Selbstdisziplin der Spieler - «für mich zwei ganz wichtige Faktoren in der Leistungsfähigkeit», sagt Kuchno.