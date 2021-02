Ehemaliger Premiere-Chef Kofler: Aufsichtsrat bei Hertha BSC

Der frühere Premiere-Chef Georg Kofler rückt als Vertreter von Millionen-Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat von Hertha BSC. Das bestätigte der Geldgeber des Berliner Fußball-Bundesligisten der Deutschen Presse-Agentur. «Dr. Georg Kofler hat aktuell zugesagt, uns im Hertha-Aufsichtsrat zu vertreten. Ich freue mich sehr, dass wir damit nun komplett und sehr professionell aufgestellt sind – Georg Kofler für Medien- und Marketingfragen, Jens Lehmann für den Sport, Dr. Thomas Werlen aus Zürich für juristische Themen», sagte Windhorst am Dienstag.

Der 63 Jahre alte Kofler leitete von 1988 bis 2000 den Fernsehsender ProSieben. Später stand der in Bruneck in Südtirol geborene Medien-Manager mehrere Jahre als Vorstandsvorsitzender des Sky-Vorgängers Premiere an der Spitze des langjährigen Pay-TV-Rechteinhabers der Fußball-Bundesliga.