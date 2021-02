Hertha BSC gegen FC Bayern München: TV, Live-Stream und Ticker

Live im TV und im Online-Stream: Das Bundesliga-Spiel zwischen Hertha BSC und dem deutschen Fußball-Meister FC Bayern München findet am Freitag, den 05. Februar 2021 statt.

Bayern fliegen zur Club-WM nach Katar

Hintergrund ist die Teilnahme der Münchner an der Club-Weltmeisterschaft 2021 in Katar. Dort ist der Champions-League-Sieger in der kommenden Woche am Montag und Donnerstag im Einsatz. Um das Hygienekonzept des Weltverbandes FIFA für den Wettbewerb inklusive erforderlicher PCR-Testungen bestmöglich umsetzen zu können, wird der FC Bayern bereits am Freitagabend nach dem Spiel in Berlin nach Doha reisen. Die Vorverlegung der Begegnung diene insofern dazu, den entsprechenden Abflug am Abend des Spiels aus organisatorischer Sicht zu ermöglichen, hieß es in der DFL-Mitteilung.