Khedira startet bei Hertha: «Nicht der Big Boss»

Ex-Weltmeister Sami Khedira schließt einen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC auch über das Saisonende hinaus nicht aus. «Man muss nicht immer einen Vertrag auf Papier haben», sagte der 33-Jährige bei seiner Vorstellung am Dienstag in Berlin. Zunächst habe man sich aber auf eine Zusammenarbeit über rund vier Monate bis zum 30. Juni geeinigt.

Khedira stand zuletzt beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag und will nun helfen, die Berliner vor dem Abstieg zu bewahren. «Ich will spielen, ich will Verantwortung übernehmen und etwas erreichen», sagte Khedira, stellte aber auch klar: «Ich bin nicht der Big Boss, nicht der große Retter, sondern sehe mich als Teil des Teams.»