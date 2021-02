Khedira-Coup freut Hertha

Als die Verpflichtung von Sami Khedira auch öffentlich verkündet war, lud Arne Friedrich zu Pizza aus dem Pappkarton und ein paar Flaschen Rotwein. Auf der Geschäftsstelle von Hertha BSC war die Stimmung offenkundig gelöst.

Nach den vielen sportlichen Rückschlägen blicken die Berliner trotz Platz 15 in der Fußball-Bundesliga und des bevorstehenden Hammerprogramms optimistischer in die Zukunft. Das Gefühl, auch große Namen in die Hauptstadt locken zu können, wollte Sportdirektor Friedrich auskosten. «Es war eine verrückte Woche, aber danke an alle bei Hertha BSC, die rund um die Uhr mit äußerster Hingabe gearbeitet haben», twitterte Friedrich auf Englisch.

Der neue Mann im Mittelpunkt wusste auch genau, was von ihm nun gefragt ist. «Mir geht es ums Gewinnen, und da ist es egal, ob du Meister werden willst oder dich in der Tabellenregion befindest, in der Hertha aktuell steht. Um dort rauszukommen, musst du siegen, darum geht es», sagte Khedira kurz nach seiner Verpflichtung in einem ersten Club-Interview. Am Dienstag wird er sich gemeinsam mit dem zweiten neuen Mann, Nemanja Radonjic, der auch erst am Montag von Olympique Marseille geholt wurde, der Hauptstadt-Presse stellen.