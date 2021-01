Aufbruchsstimmung bei Hertha: «Alle motiviert»

Chefcoach Pal Dardai geht seine Rettungsmission beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mit viel Optimismus an.

«Wenn ich meine Mannschaft sehe, dann sind alle motiviert. Das sehe ich in den Augen», sagte der Ungar vor seiner Trainer-Rückkehr am Samstag (30. Januar 2021, 15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt. «Ich bin sehr zufrieden. Alles, was ich gehört und gelesen habe, kann ich nicht bestätigen», sagte Dardai, der bei den Berlinern seit Montag Nachfolger von Bruno Labbadia ist und Hertha nun in seiner zweiten Amtszeit betreut.