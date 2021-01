Friedrich: Hertha-Kader «noch in den Kinderschuhen»

Der Hauptstadtclub aus dem Stadtteil Charlottenburg belegt den 14. Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag trennte sich Hertha von Trainer Bruno Labbadia und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz. Die Mannschaft brauche eine Hierarchie, erklärte Friedrich. «Pal ist sehr erfahren, was das angeht.» Friedrich betonte auch, dass der Kader nach einem großen Umbruch im Sommer vergangenen Jahres sehr talentiert sei. «Er ist aber sozusagen noch in den Kinderschuhen.»