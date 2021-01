Hertha rauscht Richtung Keller: 0:3 gegen Hoffenheim

Diese Niederlage tat Bruno Labbadia richtig weh. Nach dem 0:3 im Duell der Enttäuschten gegen die TSG 1899 Hoffenheim war der Trainer von Hertha BSC fassungslos.

Vier Siege in der Hinrunde

Längst werden in Berlin Vergleiche zu Abstiegsjahren gezogen. Nur vier Siege in der Hinrunde gelangen zum Beispiel auch 2011/2012. Gegen Werder Bremen muss Labbadia am Samstag (23. Januar 2021) nun unbedingt Punkte liefern. Sonst könnte die Geduld der Club-Bosse und auch von Geldgeber Lars Windhorst aufgebraucht sein. Woher die Hoffnung zur Wende kommen soll? «Wir gehen das Ganze an. Wir wissen, dass wir zeitlich Druck haben», sagte Verteidiger Niklas Stark.