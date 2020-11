Lukebakio will nach Belgien-Debüt bei EM dabei sein

Nach seinem Debüt für die aktuelle Nummer eins der Fußball-Weltrangliste bekräftigte Hertha-Angreifer Dodi Lukebakio sein Ziel für nächstes Jahr mit der belgischen Nationalmannschaft. Zur EM will der 23-Jährige, «und ich werde alles dafür geben», zitierte die Zeitung «Het Laatste Nieuws» (Donnerstag) Lukebakio. Der Profi des Berliner Bundesligisten habe ein wechselhaftes erstes Spiel gezeigt, berichtete das Blatt weiter.

Lukebakio ist demnach bereits der 22. Spieler, der unter Trainer Roberto Martinez sein Debüt gegeben hat. Er trainiert die Belgier seit 2016. Martinez hatte Lukebakio schon mal in den Kader berufen. Beim 2:1-Testspielsieg am Mittwochabend in Löwen kam er aber zum ersten Mal zum Einsatz und spielte von Beginn an. In der 83. Minute wurde Lukebakio ausgewechselt.