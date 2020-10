Rekord-Ausgaben: Hertha trotz Minus «gut aufgestellt»

Nie zuvor hat Hertha BSC so viel Geld ausgegeben wie in der Vorsaison, die durch viel Chaos und ein Kurzgastspiel von Jürgen Klinsmann, aber auch die Corona-Pandemie geprägt war. Die Aufwendungen der Profiabteilung des Berliner Fußball-Bundesligisten summierten sich auf 181,2 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von knapp zehn Millionen Euro gegenüber der Saison 2018/19.

80 Millionen Euro waren Personalkosten, 70 Millionen davon direkt für die Lizenzspieler. Auch das sind Hertha-Rekorde. Die Zahlen nannte Finanzchef Ingo Schiller am Sonntag auf der Mitgliederversammlung, die wegen der Corona-Lage im Olympiastadion stattfand.

Als Hauptgrund nannte Schiller die Auswirkungen der Corona-Krise ab März diesen Jahres. «Keiner kann etwas dafür, dass jetzt 35 Millionen Einnahmen fehlen», sagte der Finanzchef. Allerdings verzeichnete Hertha auch knapp 18 Millionen Euro mehr an Personalaufwendungen gegenüber der Vorsaison, was vor allem der Transferoffensive in den 76 Tagen unter Trainer Klinsmann geschuldet ist.