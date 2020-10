Hertha-Rückkehrer Löwen: Versprechungen kann kein Trainer machen

Eduard Löwen sieht seine zweite Chance bei Hertha BSC als Neustart.

Nach nur einem halben Jahr hatte der Berliner Hauptstadtclub den mittlerweile 23 Jahre alten Fußball-Profi im Januar an den FC Augsburg verliehen, Löwen hatte unter dem damaligen Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann keine Perspektive gehabt. Nun sei er wieder froh, bei der Hertha zu sein, «auch wenn mein erstes halbes Jahr in Berlin nicht gut lief. Dazu stehe ich nach wie vor», sagte Löwen am Donnerstag (08. Oktober 2020) nach dem Training in einer Medienrunde.