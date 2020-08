Hertha-Manager Preetz: Keine Diskussion über Draxler

Keine Spekulationen um weitere Millionen-Einkäufe, noch keine Aussage über eine konkretes Saisonziel, aber eine klare Haltung zu einer möglichen Verweigerung bei Spielerabstellungen für die anstehenden Länderspiele in Corona-Risikogebieten. Hertha-Manager Michael Preetz zieht ein erstes Zwischenfazit der Saisonvorbereitung und sieht den Berliner Fußball-Bundesligisten auf einem guten Weg. Viel Arbeit wird es für ihn wie Trainer Bruno Labbadia aber auch noch nach dem Pflichtspielauftakt in gut zwei Wochen geben.

DIE NEUEN: Drei Neue sind schon da. Und Preetz sieht die Integration mit Freude. Bei Lucas Tousart, der wegen des Saisonabbruchs in Frankreich lange nicht am Ball war, sei die Spielpraxis noch ein zu behebendes Manko. Bei Deyovaisio Zeefuik lege sich die Unruhe wegen des lange hinausgezögerten Transfers aus Groningen so langsam. Die große Holland-Fraktion helfe bei der Integration. Torwart Alexander Schwolow sei schon mitten drin. «Er kommt recht schnell in die Gruppe», stellte Preetz fest.