Hertha BSC und Eintracht Frankfurt testen bei Ajax Amsterdam

Fußball-Bundesligist Hertha BSC absolviert in der Vorbereitung auf die kommende Saison ein Testspiel beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Wie die Berliner am Mittwoch auf ihrer Internetseite mitteilten, findet die Begegnung am 25. August (19.00 Uhr) statt. Zuschauer werden dabei nicht zugelassen sein.

© dpa

Vier Tage später tritt auch Bundesligist Eintracht Frankfurt zu einem Vorbereitungsspiel bei Ajax an. Bevor die Saison in der Eredivisie in Folge der Corona-Krise abgebrochen wurde, stand Ajax auf dem ersten Platz. Der Champions-League-Halbfinalist der Saison 2018/19 ist mit 34 Titeln niederländischer Rekordmeister.

Die Hertha-Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia trifft in weiteren Vorbereitungsspielen außerdem auf den Drittligisten Viktoria Köln (14. August), den PSV Eindhoven aus den Niederlanden (29. August) sowie den Zweitligisten Hamburger SV (5. September).

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr