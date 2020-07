Hertha BSC präsentiert neue Bundesliga-Trikots

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die Trikots für die neue Saison präsentiert.

Die Designs «vereinen die 128-jährige Geschichte des Hauptstadtclubs und den modernen Lifestyle der pulsierenden Metropole Berlins», hieß es in einer Pressemitteilung am Freitag (24. Juli 2020). Das neue traditionell blau-weiß gestreifte Heimtrikot wird in der kommenden Spielzeit von einem zusätzlichen schwarzen Streifen abgerundet. Die Rückenbeflockung wird schwarz, Hosen und Stutzen werden klassisch weiß sein.

Splash-Art-Trikots für Auswärtsspiele

Auswärts läuft die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia, die am Montag in die Vorbereitung startet und am Dienstag erstmals gemeinsam trainiert, zukünftig in einem blau-schwarzen Jersey auf, dessen Muster an die Splash-Art-Technik erinnern soll. Der Rücken wird mit weißen Nummern und darunter mit dem Schriftzug Berlin versehen sein. Zum Auswärts-Kit gehören Schwarze Hosen und schwarze Stutzen.