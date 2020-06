Labbadia hofft auf Info über BL-Start in kommender Woche

Hertha-Trainer Bruno Labbadia hofft auf eine Entscheidung der Deutschen Fußball Liga über den Termin für den Bundesliga-Saisonstart in der kommenden Woche. «Ich gehe davon aus, weil anders kann ich es mir kaum vorstellen, dass wir in der kommenden Woche irgendwann mitgeteilt bekommen, wann ist Spielstart», sagte der Coach der Berliner bei einer Video-Pressekonferenz am Sonntag. «Daraufhin müssen wir schnell reagieren und unseren Trainingsstart legen», sagte Labbadia.

Als möglicher Starttermin war zuletzt der 11. September genannt worden. Zuvor stehen im August die Finalturniere der Champions League und der Europa League an. Am 3. und 6. September spielt die Nationalmannschaft in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz. Wegen der großen Belastung hatten Bayern-Trainer Hansi Flick und Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge eine Erholungspause für ihre Spieler eingefordert.

«Es wird total verrückt, irgendwie. Es kann sein, du machst die ganze Vorbereitung und dann gehen die Spieler erstmal 14 Tage weg», sagte nun Labbadia. «Wir werden weiterhin in der Situation sein müssen, dass wir gut improvisieren», meinte der 54-Jährige. Unmittelbar nach der Entscheidung über den Liga-Starttermin will Labbadia die Urlaubs- und Vorbereitungsplanungen bei Hertha BSC konkretisieren. «Dann haben wir verschiedene Szenarien aufgebaut», sagte der Trainer.

