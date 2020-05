Hertha ohne Stark und Rekik: Keine Manndeckung für Werner

Hertha BSC muss im Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig weiter ohne Nationalspieler Niklas Stark und dessen Abwehrkollegen Karim Rekik auskommen.

Das Duo ist nach seinen Verletzungen am Mittwoch (27. Mai 2020) ebenso noch nicht wieder einsatzbereit wie auch Marius Wolf und Santiago Ascacíbar. «Wir werden mit einem ähnlichen Kader antreten, den wir am Wochenende dabei hatten», sagte Hertha-Trainer Bruno Labbadia am Montag bei einer virtuellen Pressekonferenz des Berliner Fußball-Bundesligisten.