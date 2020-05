Hertha-Trainer Labbadia will fünf Wechsel nutzen

Hertha-Trainer Bruno Labbadia will das neue Kontingent von fünf Auswechslungen pro Spiel ausschöpfen. «Ich finde diese Regelung nur rein für die Corona-Zeit sehr, sehr gut, und wenn wir die Möglichkeit haben und das brauchen, werden wir das definitiv nutzen», sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Donnerstag.

«Normalerweise reichen drei Wechsel, aber in dem Fall macht es Sinn», sagte Labbadia. Der 54-Jährige startet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Hertha BSC beim Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim in die Rest-Saison. Gerade in den anstehenden englischen Wochen könnten die fünf Auswechslungen wichtig sein, meinte Labbadia.