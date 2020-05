Jens Lehmann über Infektionsgefahr für Fußballer: «Damit klarkommen»

Der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann sieht die Gefahr durch das Coronavirus für Fußballprofis weiterhin als eher gering an.

«Solange die Symptome nicht ganz so schlimm sind, denke ich, müssen Spieler damit klarkommen», sagte der 50-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des TV-Senders beINSports: «Wir haben einige Spieler, die infiziert waren, und die meisten haben nicht mal Symptome gezeigt. Deswegen denke ich, für junge, gesunde Menschen mit einem starken Immunsystem ist das nicht so bedenklich.»