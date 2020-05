Alle Coronavirus-Tests bei Hertha BSC negativ

Alle Coronavirus-Tests beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC sind am Montag negativ ausgefallen. Darüber informierten die Berliner am Dienstag bei Twitter.

Der Tabellen-13. kann sich in der Hauptstadt so weiter auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Wochenende vorbereiten. Die Mannschaft des neuen Trainers Bruno Labbadia tritt am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim an, die Anreise des Hauptstadtclubs erfolgt am 15. Mai 2020.