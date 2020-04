Hertha-Profi Klünter hofft auf Saisonfortsetzung im Mai

Hertha-Verteidiger Lukas Klünter hofft auf eine Fortsetzung der Fußball-Bundesliga ab dem nächsten Monat.

Der 14-tägigen Quarantänezeit nach der Infektion eines Mitspielers kann der frühere Kölner auch etwas Positives abgewinnen: «Es kommt als Profi nicht oft vor, dass du unter Anleitung des Trainerteams so gezielt an deinen Schwächen arbeiten und dich weiterentwickeln kannst.» So hätten alle Teamkollegen gegen «ein mögliches Urlaubsfeeling» angesteuert und die Fitness gehalten, sodass sie nach zwei Wochen Training wieder für die Ligaspiele bereit ständen. Und Athletik-Trainer Henrik Kuchno hätte so ein intensives Training angeboten, dass nun die «Beine brennen».