Hertha-Profi Boyota wird Vater und fehlt beim Training

Bundesliga-Profi Dedryck Boyata (29) fehlte am Dienstag beim Training von Hertha BSC - aber aus einem schönen Grund, wie der Club mitteilte: «Der Innenverteidiger ist zum ersten Mal Vater geworden, seine Frau hat den Sohn Gabriel Soan zur Welt gebracht». Die Berliner bereiten sich gerade auf das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Fortuna Düsseldorf vor. Nach dem 0:5 gegen den 1. FC Köln will die Mannschaft von Coach Alexander Nouri Wiedergutmachung. Am Mittwoch könnte der Belgier Boyata bei der nächsten Einheit schon wieder auf dem Rasen stehen.

