Klinsmann verteidigt zwei Tage Freizeit für Hertha

Trainer Jürgen Klinsmann von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die zwei Tage Freizeit für sein Team nach einer Woche mit zwei Niederlagen verteidigt. Es sei wichtig, dass die Spieler «sich nicht nur ausruhen, sondern auch den Kopf mal abschalten», betonte der Coach der Berliner am Montag in einem Chat mit Fans, «dass sie sich die Zeit mit Familie oder Freundin nehmen und dann frisch zum Training zurückkommen.»

Der Tabellen-14. startet am Dienstag die Vorbereitung auf die Partie beim Schlusslicht SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr). Nach dem 1:3 gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Samstag hatte Klinsmann seinen Spieler zwei Tage frei gegeben. Vergangene Woche war Hertha zudem knapp beim FC Schalke 04 im Pokal-Achtelfinale gescheitert.