Bis Saisonende: Hertha BSC leiht Redan nach Groningen aus

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am letzten Tag der Transferperiode den nächsten Spieler ausgeliehen. Nach den Abgängen von Davie Selke zu Werder Bremen und Dennis Jastrzembski zu Aufsteiger SC Paderborn geben die Berliner auch Daishawn Redan auf Zeit ab. Der Stürmer aus den Niederlanden, der am Sonntag seinen 19. Geburtstag feiert, spielt bis zum Saisonende beim niederländischen Erstligisten FC Groningen, wie Hertha am Freitagabend bekanntgab.

Redan war erst im vergangenen Juli vom FC Chelsea verpflichtet worden und sollte vor allem in der U23 in der Regionalliga Spielpraxis sammeln, aber auch mit den Profis trainieren. Der niederländische U19-Nationalspieler, der wie Hertha-Profi Javario Dilrosun aus der Jugend von Ajax Amsterdam stammt, wurde in der Bundesliga einmal eingesetzt und soll nun in der Heimat Spielpraxis sammeln.