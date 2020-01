Hertha BSC verpflichtet Rekordtransfer Tousart aus Lyon

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat einen Rekordtransfer perfekt gemacht und setzt ab der neuen Spielzeit auf den französischen Mittelfeldspieler Lucas Tousart. Der 22-Jährige von Olympique Lyon erhielt einen Vertrag für mehrere Spielzeiten, wie Hertha am Montagabend mitteilte. Tousart wird Trainer Jürgen Klinsmann in der Rückrunde aber nicht zur Verfügung stehen und diese bei seinem aktuellen Verein absolvieren. Erst nach der Sommerpause soll er in Berlin zu seinem neuen Club stoßen.

«Diese Verpflichtung ist ein Vorgriff auf den Sommer und ein Investment in die Zukunft von Hertha BSC. Mit Lucas bekommen wir von einem Champions League Club einen noch jungen und dennoch bereits international erfahrenen Spieler, der uns mit seinen bereits gezeigten Qualitäten in der kommenden Saison im zentralen Mittelfeld verstärken wird», wird Hertha-Manager Michael Preetz auf der Vereins-Webseite zitiert.

Die Ablösesumme soll rund 24 Millionen Euro betragen. Damit löst Tousart den Belgier Dodi Lukebakio als Rekordtransfer des Clubs ab. Der Offensivspieler war im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro vom FC Watford zum Hauptstadtclub gekommen.

Tousart verfolgte am Sonntag den 3:0-Erfolg von Lyon in der Ligue 1 gegen den Tabellenletzten FC Toulouse 90 Minuten lang von der Bank. Am Montagvormittag war er in Berlin gelandet und hatte sich dem obligatorischen Medizincheck unterzogen. «In Berlin entsteht etwas sehr Spannendes, und ich möchte ein Teil davon sein! Gleichzeitig bin ich froh und dankbar, dass ich meine Aufgabe in Lyon noch zu Ende führen kann», sagte Tousart.

Der 1,85 Meter große Neuzugang, der für mehrere zentrale Positionen im Mittelfeld vorgesehen ist, wurde 2015 Profi beim FC Valenciennes. Ein Jahr später wechselte Tousart nach Lyon. Zudem gewann der Mittelfeldspieler 2016 mit Frankreichs U19 die Europameisterschaft. Zuletzt war er Kapitän der U21-Nationalmannschaft.

Nach der Verpflichtung von Tousart will Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann möglicherweise vor dem Schließen des Transferfensters am 31. Januar den Kader noch in der Offensive verstärken. Als potenzieller Kandidat gilt Matheus Cunha von Ligakonkurrent RB Leipzig. Der Stürmer ist derzeit noch mit der U23 Brasilians in der Olympia-Qualifikation aktiv. Einziger Neuzugang, der bereits sofort zur Verfügung steht, ist der defensive Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar vom Zweitligisten VfB Stuttgart.