Klinsmann länger Trainer? «Es ist nichts ausgeschlossen»

Jürgen Klinsmann hält sich eine Fortsetzung seines Trainer-Engagements bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC über diese Saison hinaus weiter offen. «Ganz ehrlich: Ich habe darüber noch nicht nachgedacht», sagte der frühere Bundestrainer der «Bild am Sonntag» und der «Welt am Sonntag» auf die Frage, ob er im Sommer als Coach der Berliner weitermachen werde. «Ich sage niemals nie, es ist nichts ausgeschlossen. Doch darüber zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf.»

Klinsmann war Anfang November als Bevollmächtigter der Tennor Holding von Investor Lars Windhorst zunächst in den Aufsichtsrat der KGaA von Hertha berufen worden. In der sportlichen Krise rückte der 55-Jährige dann knapp drei Wochen später auf den Chefcoach-Posten. Vor der Partie gegen den FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) haben sich die Berliner mit vier Spielen ohne Niederlage vor der Winterpause stabilisiert.