Hertha zwischen Ärger und Druck

Der Frust nagt an Hertha BSC. Der neue prominente Aufsichtsrat Jürgen Klinsmann sah auf der Tribüne neben Großinvestor Lars Windhorst mit finsterem Gesicht die dritte Liga-Pleite seiner Berliner nacheinander. Chefcoach Ante Covic wetterte über eine mutmaßlich mitentscheidende Elfmeter-Benachteiligung. Und am Sonntag bei der Mitgliederversammlung erhöhte Manager Michael Preetz den Druck auf Trainer und Team: «Wir sind nicht zufrieden, wir sind hinter dem Plan. Wir können mehr, wir wollen mehr. Wir müssen bis Weihnachten punkten, ganz klar.»

Covic sprach am Tag nach dem 2:4 (1:2) vor 48 532 Zuschauern gegen den Tabellen-Zweiten RB Leipzig nacheinander - von «purer Enttäuschung und purer Wut». Als «Knackpunkt» hatten die Gastgeber jene Szene ausgemacht, in der sich der designierte Berliner Nationalspieler Niklas Stark zu allem Unglück auch noch das Nasenbein brach, der Elfer-Pfiff aber ausblieb. Dabei war nicht nur der Ellenbogen von Konrad Laimer im Gesicht von Stark, auch der Ball landete auf dem Arm des Österreichers.

Preetz rückt noch keinen Zentimeter von Covic ab: «Selbstverständlich werden wir auch in schwierigen Zeiten den Weg aus der Misere gemeinsam gehen.» Die Rückendeckung des Managers ist für Covic «extrem wichtig, wenn du Neuling in der Liga bist».

Windhorst, der Ex-Nationalspieler Jürgen Klinsmann in den Aufsichtsrat hievte, gehören dafür 49,9 Prozent der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA. Hertha gab in der Saison 2017/18 insgesamt 170 Millionen Euro aus, so viel wie nie zuvor. Davon entfielen 62,2 Millionen Euro auf das Personal. Auf der Einnahmenseite standen 170,8 Millionen.