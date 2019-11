Hertha-Präsident setzt nach Fan-Krawallen auf Gespräche

Präsident Werner Gegenbauer von Hertha BSC will auch nach den Ausschreitungen im Derby beim 1. FC Union auf Gespräche mit der aktiven Fanszene des Berliner Fußball-Bundesligisten setzen.

«Das ist eine beschissene Situation, aber keine Situation, die uns dazu bringt, den Dialog nicht fortzuführen», sagte der Vereinschef am Montagabend bei einer Gesprächsveranstaltung mit Mitgliedern. Ein Teil derer, die «Straftaten» begehen, dürfe nicht überlagern, was man gemeinsam versuche. Es gebe «keinen Zweifel, dass das der einzig richtige Weg ist», betonte Gegenbauer.

Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte das Spiel für insgesamt fünf Minuten unterbrochen und beide Mannschaften zeitweise in den Kabinengang geschickt. Nach dem Abpfiff hatten vermummte Zuschauer aus dem Union-Block versucht, auf den Platz zu stürmen, wurden aber von den eigenen Profis zurückgedrängt. Den beiden Vereinen drohen empfindliche Strafen durch den Deutschen Fußball-Bund.

