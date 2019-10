Blitzeinschlag in Flugzeug von Hertha BSC

Die Mannschaft des Hauptstadtclubs flog am Sonntagabend durch ein starkes Unwetter, landete gegen 23.00 Uhr nach einem holprigen Flug aber unbeschadet auf dem Flughafen in Schönefeld . «Beide Piloten haben die Maschine aber wunderbar und sicher nach Berlin gebracht», sagte Preetz. An Bord der Maschine vom Typ Dornier 328 waren neben Preetz, Präsident Werner Gegenbauer und 20 Spielern das Trainer- und Funktionsteam des Vereins.