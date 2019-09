Hertha-Trainer fordert «breite Brust»: Köln gutes Pflaster

Hertha fahndet in dieser Saison noch nach Stabilität. Auch Gegner Köln hat erst ein Ligaspiel gewonnen. Berlins Trainer Covic verlangt von seinen Profis mehr spielerische Elemente, ohne die Kompaktheit aufzugeben. Vielleicht hilft der Blick auf die Statistik.

Berlin (dpa) - Für Hertha BSC steht am Sonntag in Köln schon wieder die gerade erst gewonnenen Lockerheit auf dem Spiel. «Wir sind uns im Klaren, was auf uns zukommt», erklärte Trainer Ante Covic vor dem Auftritt des Berliner Fußball-Bundesligisten beim Aufsteiger FC. Für das Duell zweier Mannschaften, «die von der Punktausbeute nicht so dastehen wir gewünscht», forderte Covic: «Es ist wichtig, dass wir mit breiter Brust anreisen, wohlwissend, dass es ein paar harte Nüsse zu knacken gilt.»