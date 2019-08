Plattenhardt und Dilrosun im Hertha-Training

Marvin Plattenhardt und Javairo Dilrosun sind nach ihren Muskelverletzungen wieder ins Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC eingestiegen.

Beide Profis nahmen drei Tage vor der Partie beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an der Vormittagseinheit der Berliner teil. Innenverteidiger Dedryck Boyata, den ebenfalls Oberschenkelprobleme plagten, und Mittelfeldspieler Arne Maier trainierten am Mittwoch hingegen individuell mit Fitnesstrainer Hendrik Vieth.

Aufgrund der Auswirkungen einer Patellasehnenreizung wird Maier auch nicht an den nächsten Partien der deutschen U21-Junioren teilnehmen. Das Trainerteam müsse im Testspiel gegen Griechenland am 5. September und in der EM-Qualifikation in Wales fünf Tage später auf den 20-Jährigen verzichten, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit.