DFB-Pokal: Hertha gegen Dresden, Union muss nach Freiburg

Die Berliner Fußball-Bundesligisten haben unterschiedlich schwere Aufgaben für die zweite Runde im DFB-Pokal bekommen.

Hertha BSC empfängt Zweitligist Dynamo Dresden, der 1. FC Union muss zum Ligarivalen SC Freiburg. Das ergab die Auslosung durch den früheren Vize-Weltmeister Christoph Metzelder am 18. August 2019 in Dortmund. Die Runde der besten 32 Mannschaften steigt am 29. und 30. Oktober. Union hatte sich in der ersten Runde beim Regionalligisten Germania Halberstadt mit 6:0 durchgesetzt. Auch Hertha hatte zum Auftakt beim 5:1-Sieg im Duell beim Bayerischen Amateurmeister VfB Eichstätt nur wenig Mühe.