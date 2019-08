Münchner Lewandowski erzielt erstes Bundesligator 2019/20

Robert Lewandowski von Titelverteidiger FC Bayern München hat das erste Tor der 57. Bundesligasaison erzielt. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison traf am Freitagabend im Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC vor heimischem Publikum zum 1:0 in der 24. Minute. Der polnische Fußball-Nationalstürmer hatte zuvor im Mittelfeld den Ball behauptet und später von Serge Gnabry die Vorlage erhalten. Damit traf der 30-Jährige im fünften Jahr nacheinander am ersten Bundesliga-Spieltag. Lewandowski war in der vergangenen Bundesligaspielzeit mit 22 Treffern Torschützenkönig geworden.

© dpa

© Stage Entertainment Blue Man Group: Jetzt 30% sparen! Lustig, verspielt und hemmungslos: Die blauen Männer präsentieren einen außergewöhnlichen Mix aus rockiger Konzertatmosphäre, erstklassiger Comedy und atemberaubenden technischen Effekten. Jetzt 30% Rabatt sichern! mehr