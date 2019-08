Covic hofft auf perfektes Trainer-Debüt bei Hertha BSC

Die Ära Pal Dardai ist bei Hertha BSC vorbei. In der ersten Runde des DFB-Pokals steht am Sonntag gegen Regionalligist Eichstätt erstmals Ante Covic als Chefcoach in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie.

© dpa

Berlin (dpa) - Für Ante Covic wird es ernst. Der neue Trainer feiert am Sonntag (15.30 Uhr) im Erstrundenspiel im DFB-Pokal mit Hertha BSC beim VfB Eichstätt sein Debüt an der Seitenlinie. Eine Woche vor dem Start der Fußball-Bundesliga soll dieses keinesfalls misslingen.

AUSGANGSLAGE: Der Hauptstadtclub ist gegen den Viertligisten in der klaren Favoritenrolle. «Es ist wie jedes Jahr: Deutschland sucht den Doofen, den Deppen. Das wollen wir auf keinen Fall sein», sagte Covic, der sich mit der Saisonvorbereitung absolut zufrieden zeigte: «Wir haben unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht.»

PERSONAL: Die erste Startelf der neuen Spielzeit wird bei den Berlinern mit Spannung erwartet. Arne Maier, Javairo Dilrosun, Neuzugang Dedryck Boyata, Marvin Plattenhardt und Peter Pekarik fehlen verletzt. Rekord-Einkauf Dodi Lukebakio, den Hertha für 20 Millionen Euro geholt hat, ist im Wartestand.

© Stage Entertainment Blue Man Group: Jetzt 30% sparen! Lustig, verspielt und hemmungslos: Die blauen Männer präsentieren einen außergewöhnlichen Mix aus rockiger Konzertatmosphäre, erstklassiger Comedy und atemberaubenden technischen Effekten. Jetzt 30% Rabatt sichern! mehr

ZITAT: Hertha-Profi Maximilian Mittelstädt: «Uns erwartet dort wohl ein eher tief stehender Gegner, der über Standards und lange Bälle zum Erfolg kommen und uns kämpferisch einiges abverlangen möchte.»

BESONDERES: Eichstätt trägt die Begegnung nicht im eigenen Stadion aus, sondern zieht für das Erstrundenduell extra nach Ingolstadt um. Für Covic ist es eher ein Vorteil, dass die Partie «unter Bundesliga-Bedingungen» ausgetragen wird und nicht im engen Heimstadion des Regionalligisten. Rund 1500 Fans der Berliner werden in Ingolstadt erwartet.