Herthas Covic vor Pokal: Wollen nicht die Deppen sein

Den Bundesligastart bei Meister FC Bayern schiebt Herthas neuer Chefcoach Ante Covic weit zur Seite. Viel wichtiger ist erst einmal der DFB-Pokal.

«Das ist Zukunftsmusik. Es gilt, erst seriös den DFB-Pokal anzugehen. Ich werde mich nur mit Eichstätt beschäftigen», sagte der Nachfolger von Pal Dardai beim Berliner Fußball-Bundesligisten am Freitag. «Es ist wie jedes Jahr: Deutschland sucht den Doofen, den Deppen. Das wollen wir auf keinen Fall sein», betonte der einstige Jugendcoach Covic. Der 43-Jährige weiß: Eine Pleite beim bayerischen Regionalligisten VfB Eichstätt am Sonntag (15.30 Uhr) in Ingolstadt würde seinen Start als Bundesliga-Trainer fünf Tage später erheblich erschweren.