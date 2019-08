Maier und Dilrosun fehlen im Mannschaftstraining

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in der Vorbereitung auf den Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal vorerst auf Arne Maier und Javairo Dilrosun verzichten.

Mittelfeldspieler Maier müsse wegen einer Kniereizung vorerst kürzer treten, Offensivkraft Dilrosun werde aufgrund von Problemen mit der Oberschenkelmuskulatur ebenfalls die kommenden Tage individuell trainieren. Das teilten die Berliner am Dienstag beim Start in die Trainingswoche vor dem Pokal-Erstrundenduell beim VfB Eichstätt am Sonntag (15.30 Uhr) mit. Neuzugang Dedryck Boyata (Oberschenkelblessur) und Peter Pekarik fehlen weiterhin ebenfalls im Mannschaftstraining.