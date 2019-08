Lukebakio mit «sehr gutem Gefühl»

Hertha-Neuzugang Dodi Lukebakio geht mit einem «sehr guten Gefühl» in seine zweite Bundesliga-Saison und möchte noch mehr «spezielle Momente» erleben wie beim 3:3 mit Düsseldorf gegen den FC Bayern.

«Drei Tore in der Allianz Arena zu schießen, ist noch nicht so vielen gelungen», sagte Berlins Manager Michael Preetz im Rückblick auf den Tore-Dreierpack von Offensivmann Lukebakio beim Überraschungs-Remis der Fortuna in München in der Vorsaison.