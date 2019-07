Lob für Neu-Trainer Covic von Niklas Stark

Niklas Stark von Hertha BSC will unter dem neuen Coach Ante Covic und auch über Einsätze in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu einem Führungsspieler heranreifen.

Mit dem Team von Bundestrainer Joachim Löw peilt der 24 Jahre alte Innenverteidiger die Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Jahr an. «Die EM ist sicher auch ein Ziel von mir. Es wäre ein Traum, da im Kader zu sein», sagte Stark dem Nachrichtenportal «t-online.de». Bei seinen ersten beiden Nominierungen in der vergangenen Saison war er noch ohne Einsätze geblieben.