Darida blickt nach vorn: «Will wieder regelmäßig spielen»

Nach einer Saison mit vielen Zwangspausen und wenig Einsätzen will Vladimir Darida bei Hertha BSC wieder angreifen. «Ich bin in einer guten Verfassung, kann alles mitmachen und will mich durchsetzen. Ich möchte diese Saison wieder regelmäßig in der Bundesliga spielen», sagte der tschechische Nationalspieler am Montag im Trainingslager des Berliner Fußball-Bundesligisten in Neuruppin. «Ich möchte die zurückliegende Saison abhaken und mich voll und ganz auf die kommende fokussieren.»

© dpa

2018/19 war Darida lediglich auf zehn Liga-Spiele und ein Pokalspiel gekommen, meist waren es Kurzeinsätze. Seit Mitte Februar hat der 28-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung und wegen eines Außenbandanrisses im Knie überhaupt nicht mehr gespielt. «So ein schwieriges Jahr habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt - das waren so viele Verletzungen. Wenn man so oft und lange verletzt ist, ist das für den Kopf ziemlich schwierig», sagte Darida.

Schon vor dem Hertha-Trainingsstart hatte der Mittelfeldspieler die persönliche Vorbereitung begonnen. «Ich habe diesen Sommer nur eine Woche freigemacht», berichtete Darida. «Für mich war es wichtig, beim Saisonstart wieder bei 100 Prozent zu sein, deshalb bin ich den Sommer über auch in Berlin geblieben.»