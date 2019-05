«Emotionale Momente»: Dardai hat drei Ziele zum Abschluss

Für Hertha geht es zum Saison-Halali eigentlich um nicht mehr als einen stimmungsvollen Ausklang. Der scheidende Trainer Dardai will sich aber nicht nur feiern lassen, sondern noch drei Dinge erreichen.

Berlin (dpa) - In sein letztes Spiel als Hertha-Chefcoach geht Pal Dardai gleich mit drei Zielen. Seine Mannschaft soll am Samstag (15.30 Uhr) gegen Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen Tabellenplatz zehn sichern, die 50 Tore vollmachen und seinem Nachfolger Ante Covic in die Spur helfen. «Ich bin Herthaner, ich will nur gewinnen», erklärte Dardai, der schon lange Zeit das Aushängeschild des Berliner Fußball-Bundesligisten ist. Mit Defensivspezialist Fabian Lustenberger verlässt zudem ein Profi Berlin, der zwölf Jahre für den Hauptstadtclub gespielt hat.