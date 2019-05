Hertha: Für Dardai ist der Abschied «Nichts Besonderes»

Pal Dardai hat Hertha BSC für sein letztes Spiel als Cheftrainer auf Wiedergutmachung eingestellt.

Einen kläglichen Saisonabschluss wie in den jüngsten Jahren gegen RB Leipzig (2:6) und Bayer Leverkusen (2:6) soll es am Samstag im Berliner Olympiastadion nicht mehr geben. «Wir haben uns zuletzt im allerletzten Spiel ein bisschen blamiert und viele Tore kassiert. Jetzt haben wir die Mannschaft eingeschworen, wir wollen es besser machen», sagte Dardai vor der Partie gegen den Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen. Für ihn selbst sei die Partie «nichts Besonderes, wirklich».

Für Leverkusen geht es um das internationale Geschäft

Dass es für die Gäste noch um viel, dagegen für den Berliner Fußball-Bundesligisten um nichts mehr gehe, lässt der Ungar nicht gelten. Hertha will Platz zehn verteidigen. «Top Zehn in der Bundesliga - das ist eine Marke. Egal, was die Leute erzählen», sagte Dardai, der sich ab Sommer in eine berufliche Auszeit verabschiedet.