Trainersuche über Saisonende hinaus möglich

Die Verpflichtung eines neuen Trainers bei Hertha BSC könnte erst nach dem letzten Spieltag der laufenden Spielzeit perfekt sein.

Das deutete Michael Preetz am Donnerstag an. «Das Saisonende ist grundsätzlich der Zeitpunkt, an dem es nicht schaden könnte zu wissen, wie es weitergeht», erklärte der Manager des Berliner Fußball-Bundesligisten vor der Partie am Samstag beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky). Es sei aber «nicht das erklärte Ziel», bei der Mitgliederversammlung des Vereins am Tag nach dem Saisonabschluss gegen Bayer Leverkusen den Nachfolger des scheidenden Cheftrainers Pal Dardai zu präsentieren, betonte Preetz.