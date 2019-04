Preetz: Mannschaft soll sich «am Riemen reißen»

Hertha-Manager Michael Preetz will ein Austrudeln im Saisonendspurt nicht dulden.

«Ich erwarte, dass sich die Mannschaft in den restlichen sieben Spielen am Riemen reißt», sagte der einstige Torjäger im Fachblatt «Kicker» (Montag). Beim jüngsten 0:5-Absturz des Berliner Fußball-Erstligisten bei RB Leipzig habe das Team «zu wenig investiert», monierte Preetz und schloss an: «Wenn weniger kommt, musst du mehr arbeiten.» Hertha hat die jüngsten drei Ligaspiele verloren.