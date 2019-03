Preetz gegen Europapokalspiele am Wochenende

Michael Preetz, Geschäftsführer von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, hat sich vehement gegen Europapokalspiele am Wochenende ausgesprochen.

Die Diskussion darüber sei «fatal», sagte der 51-Jährige am Donnerstag. «Champions League am Wochenende - das kann nicht das sein, was wir anstreben. Unser Wettbewerb, die Bundesliga, ist heilig. Und der Kernspieltag Samstag, 15.30 Uhr, ist heilig.»