Neue Fußballarena wäre «sinnhafte Weiterführung»

Das Landesdenkmalamt Berlin sieht keine nennenswerten Probleme beim Neubau einer neuen, reinen Fußball-Arena im Olympiapark.

Der Chef des Landesdenkmalamts machte deutlich, das Areal sei ein «spannendes historisches Gelände, das Vergangenheit und Zukunft verbindet», und betonte, seine Behörde sei in ständigem Austausch mit den Verantwortlichen: «Wir sind in den Prozess einbezogen durch verwaltungsinterne Abstimmungen und auch durch direkte Gespräche mit Hertha.»

Am Mittwochabend hatte der Berliner CDU-Abgeordnete Andreas Statzkowski zu einer Diskussion geladen, der mehr als 150 Menschen folgten. Ein Vertreter des Bundesligisten, dem in der Angelegenheit mangelnde Kommunikation vorgeworfen wird, war nicht eingeladen. Hertha BSC will ab 2025 in einer neuen Arena neben dem Olympiastadion spielen und erwartet vom rot-rot-grünen Senat - Berlin ist Eigentümer des Olympiaparks - in diesem Jahr eine Entscheidung.