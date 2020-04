Rund 80 000 Zuschauer sahen Aufführungen des Staatsballetts

Die Aufführungen des Staatsballetts Berlin haben in der laufenden Saison 2019/2020 etwa 80 000 Zuschauer angelockt.

«Mit durchschnittlichen Auslastungen zwischen 90 und 100 Prozent waren die Produktionen «Der Nussknacker», «La Bayadère»,«Ekman | Eyal» sowie das Gastspiel der Weld Company besonders erfolgreich», hieß es in einer Pressemitteilung am Donnerstag (30. April 2020). Die Gesamtauslastung nach der letzten Vorstellung am 8. März lag danach bei 83 Prozent.