«Moviestars»: Estrel Berlin mit neuer Show

In dem neuen «Stars in Concert»-Special des Estrel Showtheater in Neukölln dreht sich alles um die bekanntesten Lieder der Filmgeschichte: «Moviestars».

© Stars in Concert

Vom 12. Februar bis 19. April 2020 möchten die «Stars in Concert»-Macher glamouröses Hollywood-Flair auf die Bühne des Theaters im Estrel Berlin zaubern. Die Zuschauer von «Moviestars» können sich auf die Doppelgänger von Marilyn Monroe, Whitney Houston, Madonna, Judy Garland, Liza Minelli, Louis Armstrong und den Blues Brothers freuen, begleitet von der «Stars in Concert» Live-Band. Ergänzt wird die zweistündige Show durch Videoeinspielungen der vertonten Flimklassiker.

